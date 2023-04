Leżał pijany na chodniku. "Zwierzył się, że ma do odbycia karę więzienia"

Straż miejska została wezwana do nietrzeźwego mężczyzny, leżącego przy ulicy 11 listopada. Kiedy 58-latek się obudził, powiedział funkcjonariuszom, że ma do odbycia roczną karę więzienia. "Strażnicy pomogli mu spełnić ten obowiązek" - informuje formacja.

We wtorek około godziny 21 strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, leżącym na chodniku przy ulicy 11 listopada. Funkcjonariusze odnaleźli go u zbiegu z ulicą Letnią i obudzili.

Okazało się, że to 58-letni obywatel Białorusi. - Podczas rozmowy strażnicy wyczuli od niego alkohol. Zwierzył się funkcjonariuszom, że ma do odbycia karę więzienia - przekazała w komunikacie straż miejska. Jak doprecyzowano chodziło o przestępstwo popełnione na terenie Polski, za które został skazany przez sąd na rok więzienia, lecz nie odbył zasądzonej kary. Słysząc to, strażnicy wezwali policję.