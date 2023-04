"Leżał nieprzytomny na ulicy. Nie oddychał, a puls był niewyczuwalny". Walczyli o życie mężczyzny

Mężczyzna na ulicy stracił przytomność. - Dzielnicowi z Pragi Północ walczyli o jego życie, na zmianę prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową. Ustabilizowali stan mężczyzny i czuwali przy nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych - przekazała rzeczniczka północnopraskiej policji komisarz Paulina Onyszko.

W ubiegłą niedzielę, kilkanaście minut przed godziną 10, do dzielnicowych z Pragi Północ dotarła informacja, że na terenie pobliskiego bazaru leży nieprzytomny mężczyzna. Zgłaszający twierdził, że jest on w bardzo złym stanie.

Na zmianę wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową

Jak dodała, mundurowi przystąpili do jego reanimacji. - Na zmianę wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową. Wiedzieli, że mężczyzna wymaga specjalistycznej opieki, więc ponaglali przyjazd ratowników medycznych na miejsce. Dzięki determinacji, z jaką walczyli o życie mężczyzny, udało im się przywrócić jego funkcje życiowe. Gdy ustabilizowali jego stan, ułożyli go w pozycji bocznej i czuwali nad nim, do czasu przyjazdu karetki - wskazała rzeczniczka.