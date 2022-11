Protest przeciwko lex Czarnek 2.0. Przed Pałacem Prezydenckim apelowali o kolejne weto

Za projektem oficjalnie stała grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale zdaniem opozycji do złudzenia przypomina on ten ministerstwa edukacji, który wiosną zawetował prezydent Andrzej Duda. Kluczowe w nim - podobnie jak wiosną - jest wzmocnienie roli kuratorów oświaty. To, co jest całkowicie nowe, to zmiany, które PiS zamierza wprowadzić w edukacji domowej. Chodzi m.in. o wprowadzenie rejonizacji i ograniczenie terminów, w których uczniowie i ich rodzice mogliby decydować o przejściu na tzw. homeschooling.