Lewica apeluje o nadanie Brzeskiej tytułu Honorowej Obywatelki Warszawy

Posłanki Lewicy zaapelowały do radnych i prezydenta stolicy o przyznanie Jolancie Brzeskiej tytułu honorowej obywatelki Warszawy. - Mało kto zasługuje na to upamiętnienie tak bardzo - przekonywała Anna Maria-Żukowska. Z kolei Jan Śpiewak zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego, "żeby zachował się z honorem i stanął po stronie mieszkańców Warszawy, a nie po stronie mafii reprywatyzacyjnej".