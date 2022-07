Królewskie polowania, filmy z PRL-u, osiedle dla hutników. Spacery śladami dzielnicowych historii

Tajemnice Parku Olszyna

Spacer śladami kultowych filmów PRL

Lata powojenne na Bielanach

Królewskie uczty, polowania i modlitwa

"Uczty, polowania i modlitwa. Królewskie życie na Bielanach" - to temat spaceru planowanego na ostatnią niedzielę lipca. Rozpocznie się on o godzinie 11 od zbiórki przy stacji metra Słodowiec, obok wejścia od strony ulicy Żeromskiego.

Dzieje osiedla Wawrzyszew

Piękno sportu i architektury

"Spacer po terenie dzisiejszej Akademii Wychowania Fizycznego to uczta dla oka i porządna dawka zdrowia dla naszego organizmu. Elegancka architektura gmachu głównego i budynków znajdujących się w kompleksie uczelni to wizytówka jednego z najlepszych twórców przedwojennego modernizmu. Jeśli jeszcze uzmysłowimy sobie, że uczelnia graniczy z pięknym, starym lasem bielańskim dostarczającym powietrze płucom sportowców ćwiczących na obiektach sportowych, to sami pragniemy przebywać jak najdłużej i jak najczęściej w tej przestrzeni. W trakcie wycieczki wejdziemy do niektórych budynków uczelni m.in. izby pamięci w Rektoracie, gdzie znajdziemy wiele cennych eksponatów" - podano w komunikacie.