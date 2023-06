Kryzys w szpitalu dziecięcym zażegnany, "pacjenci zostają"

Do czasu wypracowania porozumienia pod znakiem zapytania stało funkcjonowanie kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii szpitala przy Żwirki i Wigury, który jest częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O kryzysowej sytuacji zaalarmowali nas w środę rodzice dzieci leczących się w placówce. Nie wiadomo było, co z operacjami od 1 czerwca, bo grafik lekarzy nie został obsadzony.

Zaniepokojeni rodzice pacjentów

- Syn jest po trzecim nawrocie przepukliny przeponowej, co pół roku są nawroty. Ostatnią operację ratującą życie przeszedł ósmego maja. I to wtedy dowiedziałam się, że istnieje ryzyko likwidacji oddziału. Dla mnie to jest nie do przyjęcia jak można doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli oddział zostanie zamknięty nie mamy gdzie się leczyć. Tutaj pracują wspaniali lekarze, dzięki nim moje dziecko żyje, pierwszą operację przeszedł kilka godzin po narodzeniu - opowiedziała nam Paulina Małecka, mama dwuletniego Mikołaja.