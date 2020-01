Sześć zlikwidowanych plantacji konopi, trzy osoby zatrzymane. Narkotyki miały trafiać do pseudokibiców

Policjanci z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców zlikwidowali sześć plantacji konopi, zabezpieczyli ponad 9 kilogramów marihuany oraz zatrzymali trzy osoby.

Na trop nielegalnego procederu związanego z uprawą marihuany w Warszawie oraz w powiecie legionowskim wpadli stołeczni policjanci z wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców. Wszystko wskazywało na to, że jego organizatorem jest 45-latek - podaje policja. Wytwarzane w kilku miejscach narkotyki miały trafiać do pseudokibiców stołecznych klubów piłkarskich.

Trzy osoby zamieszane w uprawę i dystrybucję

- Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna zdobył specjalistyczną wiedzę na temat produkcji narkotyków, zajął się montażem urządzeń do ich uprawy, doglądał jej, a wytworzoną tam marihuanę rozprowadzał na warszawskim rynku. W przestępczym procederze miały mu pomagać dwie kobiety. Z informacji policjantów wynikało, że rolą jego wspólniczek było przede wszystkim wyszukiwanie lokali przeznaczonych do prowadzenia nielegalnego interesu, pilnowanie upraw oraz przygotowanie narkotyków do ich dalszej dystrybucji - przekazała Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.