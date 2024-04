Trzy bramy do Łazienek Królewskich będą zamknięte

Przyczyną względy bezpieczeństwa

Podkreśliła, że zamknięte furtki nie ograniczają znacząco dostępu do Łazienek Królewskich, ponieważ w niedziele otwartych pozostaje dziewięć bram. "Wszystkie zasady przebywania w łazienkowskich ogrodach określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Muzeum. O jego najważniejszych punktach przypominają również tabliczki (także w formie uniwersalnych infografik) umieszczone przy każdym wejściu do Łazienek Królewskich" - przekazała.

Ogrody domem dla dzikich zwierząt

"Dzięki obowiązującym na terenie Muzeum regulacjom, możemy utrzymać we właściwym stanie bezcenne zabytki, a także tutejszą roślinność, na co przez cały rok ciężko pracują nasi ogrodnicy. Historyczne Ogrody są domem wielu dzikich zwierząt takich jak wiewiórki, pawie, kaczki, łabędzie. Często to właśnie dla nich goście odwiedzają Łazienki Królewskie. Psy i koty, które mimo zakazu wprowadzane są czasem na teren łazienkowskich ogrodów, stanowią zagrożenie dla żyjących tu zwierząt. W tym przypadku nie ma znaczenia wielkość pupila czy zapewnianie, że będzie trzymany na smyczy. Żyjące w Łazienkach Królewskich zwierzęta, mimo że dzikie, są oswojone z widokiem ludzi, dlatego często lubią się do nich zbliżać. Jeżdżąc po ogrodach rowerem, hulajnogą lub na rolkach, można narazić zwierzęta na wypadki i poważne zranienia" - zaznaczyła.