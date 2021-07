Letni sezon nad Wisłą rozpoczęty. W programie rejsy, sport na plaży i wydarzenia kulturalne

- Zaczynamy letni sezon, z czego wszyscy bardzo się cieszymy. Tutaj bije serce miasta. Warszawa ma być i jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu - mówił podczas środowej konferencji Trzaskowski. Podkreślił, że przygotowana przez stołeczny ratusz oferta atrakcji "jest praktycznie dla każdego".

Zaznaczył również, że od odwiedzających Dzielnicę Wisłę miasto oczekuje poszanowania innych osób oraz respektowania, że to przyroda jest nad Wisłą gospodarzem. – Prosimy, aby nie śmiecić i nie dewastować terenów zieleni oraz aby – spędzając czas według własnych potrzeb – nie zakłócać wypoczynku i zabawy innym osobom - mówił Trzaskowski.

Z kolei Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka, ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, podkreśliła, że miasto wciąż inwestuje w tereny znajdujące się nad Wisłą. – Nie poprzestaliśmy na jednej inwestycji, ciągle ulepszamy te tereny. Aktywnie działamy, by bulwary były miejscem przyjaznym i dostępnym dla każdego. Wydłużamy i poprawiamy ścieżki pieszo-rowerowe na prawym brzegu. W ramach budżetu obywatelskiego tworzymy nowe przestrzenie rekreacji, np. plażę Aluzyjną czy najnowszą strefę rekreacji na Gocławiu. Stale zwiększamy też liczbę koszy na śmieci i pawilonów sanitarnych - wyliczała Glusman.

Nad wodą i aktywnie

Dla osób, które wolą spędzać czas aktywnie, przygotowano zajęcia sportowe na plażach, m.in. jogę, szachy, siatkówkę plażową, frisbee. Do dyspozycji są także ogólnodostępne przestrzenie do gry w siatkówkę czy badmintona, siłownie plenerowe, ścianka wspinaczkowa i tory do buli. Na bulwarze Karskiego, pojawił się serwis rowerowy, gdzie można dokonać drobnych napraw i przeglądów.