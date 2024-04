W stolicy przybywa doświetlonych przejść dla pieszych. To rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo. Na niektórych z nich pojawiły się Bezpieczne Punkty Oświetleniowe. Wykorzystano w nich latarnie ze wzmocnionym słupem i oprawą oświetleniową. To nowe rozwiązanie testowane w pięciu dzielnicach.

"Zaletą Bezpiecznych Punktów Oświetleniowych jest przede wszystkim ich wytrzymałość. Gdy kierowca uderzy w taką latarnię, ta rozpadnie się na jak najmniej elementów lub nie rozpadnie się wcale. To szczególnie ważne w kontekście niechronionych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów" - tłumaczy w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

"To pierwsze takie rozwiązanie na rynku oświetlenia, które w sytuacji zderzenia pojazdu z latarnią uwzględnia bezpieczeństwo także pieszych i rowerzystów. BPO zawiera aż pięć nowych rozwiązań konstrukcyjnych, a jego magia tkwi w specjalnych słupach i oprawach oświetleniowych" - podkreślają drogowcy.

Siedem lokalizacji, pięć dzielnic

Nowe rozwiązanie jest testowane w siedmiu lokalizacjach, na terenie pięciu dzielnic. Latarnie stanęły na Białołęce na przystanku "Nowiny" 01 przy ulicy Płochocińskiej , a także na Mokotowie pod adresem Wałbrzyska 6/12. W Rembertowie Bezpieczne Punkty Oświetleniowe znalazły się w trzech miejscach: na przystanku "Las" przy ulicy Marsa, na ulicy Marsa 110 oraz Chełmżyńskiej 211 . Latarnie doświetlają także ś ródmiejskie przejście na ulicy Łazienkowskiej przy Torwarze , a także to na Targówku przy ulicy Zabranieckiej 4.

Bezpieczne Punkty Oświetleniowe to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz firm Elektromontaż Rzeszów i LUG Light Factory (którą warszawiacy mogą znać za sprawą opraw SAVA). Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach doświetleń przejść dla pieszych. W zeszłym roku bezpieczniejszych stało się ponad 300 lokalizacji.

Coraz mniej ofiar na stołecznych drogach

"Należy jednak pamiętać, że to nie latarnie są przyczyną wypadków. Najczęściej jest nią ludzki błąd" - zaznaczyli drogowcy. Na szczęście wypadków na stołecznych drogach jest coraz mniej. Jak podali, w zeszłym roku zginęło na nich 11 pieszych. "To aż o 5 osób mniej niż w 2022 roku i aż o 45 mniej niż w 2011 roku. Ogółem w 2023 roku na warszawskich ulicach zginęło najmniej osób (29) od co najmniej 40 lat" - doprecyzowali.