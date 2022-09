Na pumptracku ustawili latarnie jak brzozy. Można je włączyć smartfonem

Pumptrack powstał w Parku Księcia Janusza w 2017 roku i zajmuje rozciąga się na terenie 500 metrów kwadratowych. Tworzy go tor z wyprofilowanymi zakrętami i muldami. Korzystają z niego głównie rowerzyści. - Cykliści to główna grupa użytkowników toru, ale coraz częściej spotkać można na nim rolkarzy, deskarzy czy młodzież na hulajnogach - mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Sześć latarni zakupiono z budżetu obywatelskiego. - Po pierwsze, latarnie wyglądają jak brzozy, przez co idealnie wkomponowują się w parkowe otoczenie. A po drugie - każdy użytkownik może je samodzielnie włączać o dowolnej godzinie - mówi radna Urszula Kęcik-Staniszewska. - To pierwsze takie rozwiązanie na Woli, które w praktyce umożliwia korzystanie z obiektu przez całą dobę. Będzie to szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótsze, a dostępność toru jest przez to mocno ograniczona - dodaje radna.