Laserowe karabinki i pistolety. Na Bielanach powstanie wirtualna strzelnica

Widok dzików w niektórych dzielnicach Warszawy to niemal codzienność. Ale ostatnio pojawiają się głosy mieszkańców, którzy widują wilki. Według wicedyrektorki Lasów Miejskich - Warszawa Andżeliki Gackowskiej to pojedyncze osobniki, a ich "obecność w granicach miasta stołecznego nie jest niczym niezwykłym". - Wilki póki co unikają ludzi i raczej ich nie atakują, bo nie jesteśmy w ich spectrum pokarmowym - zapewnia Gackowska. I podpowiada, jak się zachować, gdy spotkamy zwierzę na swojej drodze, będąc na przykład na grzybach.