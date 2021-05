Zwłoki kobiety w Lesie Kabackim. Policja: to poszukiwana 23-latka z Gocławia

- Ze wstępnych informacji wynika, że jest to ciało kobiety - przekazała początkowo. Po godzinie 21 policjanci potwierdzili oficjalnie tożsamość zmarłej. - Potwierdziło się, że to poszukiwana 23-latka z Gocławia - powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Wersocka. Kobieta była ostatni raz widziana we wtorek 18 maja. Jej poszukiwania prowadzili policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.