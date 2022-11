Wymienili już połowę miejskich latarni. Teraz czas na ulice "dzielnicowe"

Energooszczędne i komfortowe

Koszt wymiany to ponad 32 miliony złotych. – Warszawa jest wyjątkowym miastem ponieważ mamy infrastrukturę energetyczną, która należy do samorządu. Wymiana opraw oświetleniowych to koszt niespełna 40 mln zł, który zwróci się za niecałe dwa lata. Jesteśmy na półmetku tej inwestycji – podkreślił Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.