Sąd złagodził wyrok żonie byłego polityka SLD

Jako pierwszy o złagodzeniu kary dla żony byłego polityka poinformował "Super Express". Jak ustaliła gazeta, 20 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się obniżyć Dominice K. karę do sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne, obniżył też czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów do czterech lat, a także obniżył kwotę wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym do 10 tysięcy złotych.