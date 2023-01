Ładunek z Chin miał zawierać nawóz. W paczkach był zaczyn do produkcji amfetaminy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili tonę glicydanu BMK, który stosuje się w produkcji amfetaminy. Jak podaje rzeczniczka KAS, zabezpieczona substancja mogła być wykorzystana do wyprodukowania około trzech ton narkotyków.

Prekursory do produkcji narkotyków funkcjonariusze znaleźli w przesyłce lotniczej z Chin. - Towar znajdował się na dwóch paletach w 25 kartonach. Wewnątrz kartonów były papierowe worki z białym proszkiem. Zgodnie z dokumentami miały zawierać fosforan potasu, wykorzystywany jako nawóz lub dodatek do żywności - wyjaśniła Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zabezpieczono towar za pięć milionów złotych

- Badania zatrzymanej substancji w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że jest to glicydan BMK w postaci soli, prekursor stosowany do produkcji amfetaminy. Z takiej ilości substancji można wyprodukować ponad trzy tony narkotyków - podała. Dodała przy tym, że czarnorynkowa wartość zatrzymanego towaru to pięć milionów złotych.