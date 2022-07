W centrum tej muzyki jest wolność. Kwiat Jabłoni zagra w rocznicę Powstania Warszawskiego

Projekt muzyczny to stały punkt programu obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Dyrektor muzeum wspominał, że wszystko zaczęło się w miejscu, w którym odbyła się środowa konferencja prasowa, czyli w Auli Jana Nowaka Jeziorańskiego. A właściwie przestrzeni, w której później ją zbudowano. – Ta sala była jeszcze prostopadłościanem z betonu, akurat tutaj umówiliśmy się z Tomaszem Stańko. Zapytaliśmy, czy by czegoś dla nas nie nagrał. Tomasz odpowiedział: "spodziewałem się tego pytania, nawet mam już pewną myśl muzyczną". Po czym wyciągnął trąbkę i zaczął grać suitę. Pomyślałem, że nie możemy tej przyjemności zachować tylko dla siebie – wspominał Jan Ołdakowski.

Kilkunastominutowy występ dla dyrektora na placu budowy zamienił się w płytę pod tytułem "Wolność w sierpniu". Jej fragmenty stał się potem także częścią ekspozycji stałej muzeum. Muzyczna opowieść Stańki o powstaniu spodobała się na tyle, że pojawiły się kolejne projekty. Dla muzeum i przy muzeum (bo coroczny koncert w Parku Wolności też jest tradycją) grali m.in. Karolina Cicha, Aga Zaryan, Organek, Voo Voo, L.U.C., Monika Borzym, Andrzej Smolik, Natalia Grosiak i Miuosh czy Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. – Okazało się, że język sztuki jest idealny do opisania Powstania Warszawskiego, bo temat jest nieoczywisty, wielowątkowy, do interpretacji – tłumaczył dyrektor Ołdakowski. W tym roku do współpracy zaprosił zespół Kwiat Jabłoni, tworzony przez rodzeństwo Kasi i Jacka Sienkiewiczów.

Początkowo odmówili

- Gdy dotarła do nas propozycja, poczuliśmy się zaszczyceni, bo płyty wydane co roku we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego bardzo nas intrygują. Ale początkowo odpowiedzieliśmy, że w tym roku nie mamy na to czasu. Wtedy muzeum wpadło na pomysł, że możemy być dyrektorem artystycznym tego projektu: wybrać repertuar, muzyków, gości, którzy momentami zwolnili nas z odpowiedzialności śpiewania wszystkich piosenek – mówiła podczas konferencji Kasia Sienkiewicz.