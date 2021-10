Kwesta na Starych Powązkach. "To jest takie święto, które ludzi jednoczy"

"To jest takie święto, które ludzi jednoczy

- To jest takie święto, które ludzi jednoczy. I tych, którzy nazywają się wierzącymi, tych, którzy poszukują. Mam takie poczucie, że pokolenia się zmieniają, bo od tak dawna zbieram. Najpierw przychodzą matki, potem dzieci, potem wnuki. To jest bardzo poruszające - mówiła aktorka Maja Komorowska.

Zwróciła się też do odwiedzających nekropolie, by mieli na uwadze to, że pandemia się nie skończyła. - Trzeba ciągle apelować o szczepienia, zwłaszcza właśnie tu na cmentarzu, gdzie tylu ludzi już nie ma z nami. To co możemy zrobić dla innych, to nosić maski w autobusach, tramwajach. Wczoraj wracałam tramwajem i bardzo dużo młodych ludzi masek nie miało. Przed tymi świętami warto sobie uświadomić, że każdego z nas czeka odejście - dodaje.