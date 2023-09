Strażnicy miejscy uczą samoobrony. "Miejsca zapełniają się błyskawicznie"

Podstawowe techniki samoobrony

"Podczas zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów ze straży miejskiej, uczestnicy poznawać będą podstawowe techniki samoobrony. Strażnicy miejscy pokażą jak unikać zagrożeń, a jeśli to się nie uda - jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji, jak zniechęcić do ataku i skutecznie go odeprzeć, jakie techniki samoobrony zwiększają nasze szanse obrony oraz jak do tego wykorzystać przedmioty codziennego użytku. Instruktorzy będą też uczyć warszawianki i warszawiaków, jak skutecznie zaangażować w pomoc osoby postronne" - informują w komunikacie prasowym funkcjonariusze.