Warszawa kupiła 12 elektrycznych autobusów

- To będą pierwsze w historii autobusy, od czasu istnienia spółki Miejskie Zakłady Autobusowe, które będą własnością miasta. A ich eksploatacją będzie zajmowała się spółka MZA. To wynika z tego, ze NFOŚiGW tak postawił warunki, że beneficjentem tego projektu mogą być tylko samorządy, a nie spółki komunalne - wyjaśnił.

Co liczyło się w przetargu?

Klimatyzacja z pompą ciepła

Dyrektor ds. sprzedaży w Solaris Andrzej Sienkiewicz zaznaczył, że współpraca firmy z Warszawą liczy ponad 25 lat. - Łącznie, do tej pory, dostarczyliśmy ponad tysiąc autobusów i do MZA i do innych przewoźników. Warszawa jest naszym najstarszym i największym klientem - dodał.

Każdy zabierze 120 pasażerów

Warszawa kupiła 18-metrowe, przegubowe autobusy, które mogą przewozić nawet do 120 pasażerów. Pierwszy autobus ma przybyć do stolicy w listopadzie 2024 a pozostałe do końca lutego 2025. Koszt całkowity kontraktu wynosi 51 milionów złotych, z czego wkład własny miasta to kwota 13 milionów złotych. Pozostała część jest finansowana z NFOŚiGW. Autobusy pojawią się na wszystkich czterech zajezdniach MZA.