"Marywilska jest nasza". Protest kupców

- Jesteśmy tu po to, bo domagamy się od miasta jakieś interwencji w naszej sprawie - tłumaczyła rzeczniczka prasowa stowarzyszenia Prawdziwa Marywilska i jednocześnie najemca Danuta Sornat-Kot.

"Miasto nie jest stroną w sporze"

Zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski liczy na to, że obie strony pojawią się na spotkaniu mediacyjnym.

- Należy pamiętać, że miasto nie jest stroną w tym sporze. Chcemy jednak pomóc rozwiązać problem, zachęcamy do dialogu. Podczas poprzedniego protestu wiceprezydent Tomasz Bratek zobowiązał się zorganizować takie spotkanie w ciągu miesiąca i z tej obietnicy się wywiązał - podkreślił.

- Obawiamy się, że to spotkanie nie rozwiąże naszych problemów, natomiast my już byśmy chcieli konkretów. Dlatego zapytaliśmy się pisemnie i mailowo, czego miałoby dotyczyć to spotkanie. Czy ratusz spotkał się z zarządem spółki Marywilska 44 i czy spotkanie 1 marca będzie spotkaniem trójstronnym - powiedziała rzeczniczka Prawdziwej Marywilskiej.