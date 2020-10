Miasto wyznaczyło punkty sprzedaży kwiatów i zniczy. "Kupujmy je, bądźmy solidarni"

"Zostali narażeni na gigantyczne straty"

Jak w nim czytamy, miasto od kilku tygodni kierowało apel do rządu o podjęcie jak najszybciej decyzji w sprawie dostępności cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych. "Ta zapadła w ostatniej chwili, w piątek, 30 października. Cmentarze będą zamknięte na 3 dni, od 31 października do 2 listopada. Przedsiębiorcy zostali narażeni na gigantyczne straty, sięgające kilkunastu milionów złotych" - napisali urzędnicy.

Podkreślili przy tym, że Warszawa jest solidarna z przedsiębiorcami. "Dlatego zachęcamy w ramach akcji solidarnościowej 'kup pan chryzantemę' do kupowania kwiatów i zniczy. By to ułatwić, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada udostępniamy im sześć dodatkowych miejsc sprzedaży obwoźnej. Miejsca do handlu są dostępne bez dodatkowych opłat, gdyż oferta skierowana jest m.in. do podmiotów, które poniosły już opłaty za zajęcie pasa drogi czy dzierżawę terenu" - zaznaczono w komunikacie