Pies biegał po torowisku na Dworcu Wschodnim

Już na dworcu do funkcjonariuszy podeszła kobieta, trzymająca na rękach kudłatego pieska. "Pasażerka wyjaśniła, że czekając na pociąg, zauważyła biegającego po torach kundelka, którego udało się jej zwabić i wziąć na ręce" - podała w komunikacie straż miejska.

Zwierzak był zestresowany

"Piesek był w dobrej kondycji, ale bardzo się denerwował" - dodali strażnicy. By nieco się uspokoił, przenieśli zestresowanego zwierzaka do radiowozu. Na miejsce został wezwany ekopatrol, a strażnicy wraz z patrolem Służby Ochrony Kolei skontrolowali dworzec w poszukiwaniu właściciela zguby.

Niestety nie udało się go odnaleźć. Piesek nie miał też chipa, w związku z czym ekopatrol przetransportował go do Schroniska Na Paluchu.