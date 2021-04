Trzech chętnych na wykonanie koncepcji modernizacji stadionu Marymontu

Trzy firmy zadeklarowały chęć przygotowania koncepcji modernizacji stadionu na Marymoncie. Najpóźniej za cztery tygodnie dowiemy się, kto ją wykona. Żoliborskim aktywistom nie podoba się to, że przetarg ogłoszono bez konsultacji z mieszkańcami. Ich zdaniem wykonawca powinien zostać wybrany na podstawie konkursu architektonicznego.

- Wszystkie oferty mieszczą się zakładanym budżecie. Zgodnie z procedurami należy teraz sprawdzić poprawność i kompletność złożonych dokumentów. Jeśli konieczne będzie wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów, to rozstrzygnięcie i finalne wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić nie później niż w ciągu cztery tygodni - poinformowała Wancel.

Przetarg bez konsultacji

Tego, że zrujnowany stadion i jego zaplecze potrzebują generalnego remontu nikt nie neguje. Ale wątpliwości budzi tryb w jakim inwestycja jest procedowana. To z kolei wywołuje spekulacje co do intencji władz dzielnicy.