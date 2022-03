Księżna Yorku odwiedziła warszawski punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy

W kolejnym wpisie księżna poinformowała, że za pośrednictwem jej fundacji Sarah's Trust do Polski wysłane zostały już trzy ciężarówki z darami od Brytyjczyków dla uchodźców z Ukrainy. "Jestem tu, by dowiedzieć się od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, co jeszcze możemy zrobić" - napisała, odnosząc się do wizyty w Warszawie.

Księżna Yorku o pomocy dla uchodźców

Księżna mówiła, że widok kobiet i dzieci zmuszonych do ucieczki z kraju ogarniętego wojną bardzo ją porusza. - Odwaga i siła tych kobiet, to coś, co podziwiam. Podziwiam, że mają tak wielką odwagę, aby mimo wszystko się nie poddawać. Dlatego jestem tutaj dzisiaj. Dlatego skontaktowałam się z Gabrielą i spytałam, co mogę zrobić, żeby pomóc. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że kobieta musi uciekać z dzieckiem i trafia w ramiona Polaków, to Polakom trzeba podziękować za to, że tak stanowczo zareagowali na tę sytuację, otwierając swoje domy, swoje serca i cały czas to robią - podkreśliła Sarah Ferguson w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".