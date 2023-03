Książę William spotkał się z uchodźcami z Ukrainy "Chciał wiedzieć, jak się teraz czujemy"

Książę William, następca brytyjskiego tronu przyjechał do Polski z niezapowiedzianą wizytą. W czwartek złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Później spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W Hali Koszyki porozmawiał z uchodźcami z Ukrainy, którzy osiedlili się w Polsce.

Spotkanie z prezydentem Dudą i rozmowa z młodymi uchodźcami

Spotkanie z uchodźcami

- To jest bardzo ważne dla nas, że jest tutaj, bo to świadczy o pomocy. I bardzo doceniamy ten gest i to, że możemy się z nim spotkać - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem jeden z uczestników spotkania.