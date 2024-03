Na jednej z ulic na warszawskim Bemowie doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Nagle jeden z nich wyciągnął wiatrówkę i strzelił drugiemu w twarz. Napastnik został zatrzymany. To 19-latek.

Zdarzenie, do którego doszło kilka dni temu, zrelacjonowała oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV nadkomisarz Marta Sulowska. - Policjantów zaalarmował kierujący pojazdem, który poinformował, że próbował wycofać samochód i w pewnym momencie usłyszał huk. Mężczyzna stojący z tyłu pojazdu krzyczał obraźliwe słowa do kierującego, który przeprosił mężczyznę, jednak ten nadal go wyzywał - powiedziała.