Krótkie filmy o nadziei. Konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego dla młodych twórców

Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje konkurs dla młodych filmowców. W krótkiej 63-sekudnowej formie mają odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla nich nadzieja. Na antenie TVN24 o konkursie mówił jeden z jego jurorów, aktor Maciej Zakościelny.

"Nadzieja. Czym jest dla ciebie?" – to hasło edycji specjalnej konkursu filmowego #63PL organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs filmowy #63PL skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 15 do 22 lat, którzy chcą w twórczy sposób opowiedzieć o tym, czym jest dla nich nadzieja. Uczestnicy mogą stworzyć swoje dzieło w dowolnej technice. Może to być fabuła, animacja lub grafika. Każdy materiał będzie oceniany pod względem aspektów artystycznych, które zostaną zaprezentowane w 63-sekundowej formule.

"Niekoniecznie to musi być związane z wojną w Ukrainie"

Gościem TVN24 był jeden z jurorów konkursu aktor Maciej Zakościelny. - Chodzi o to, aby stworzyć film krótki 63-sekundowy, ale żeby powiedzieć coś ważnego, coś od siebie, myślę, że osobistego. Może się okazać, że to bardzo długo - powiedział Zakościelny.

W tegorocznej edycji prace konkursowe będą powstawać w czasie, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna. Zakościelny pytany o to, czy w takich warunkach trudno jest szukać nadziei, odpowiedział, że "może właśnie łatwo". - Jak był u nas komunizm, to te filmy były inne, bo był przeciwnik - zaznaczył aktor. Stwierdził, że twórcy szukali wtedy sposobu, jak "ośmieszyć system". - Człowieka to pobudzało, jego wyobraźnię, inteligencję, żeby stworzyć coś interesującego - powiedział.

Maciej Zakościelny pytany o to, czym jest dla niego nadzieja, odpowiedział, że nie chce nakierunkowywać uczestników konkursów. - Sam jestem ciekaw, co młodzi twórcy nam przyniosą. Trzeba od siebie, trzeba osobiście. Niekoniecznie to musi być związane z wojną w Ukrainie. To bardzo pojemne i uniwersalne pojęcie - stwierdził Zakościelny.

Zasady konkursu

Jak informuje Muzeum Powstania Warszawskiego, do 17 kwietnia (włącznie) należy nagrać i wysłać 63-sekundowy materiał audiowizualny, który może być nakręcony smartfonem, kamerą lub aparatem fotograficznym. Istotne jest, by w swoim przekazie odpowiadał na pytanie konkursowe. Nagrody zostaną przyznane w maju podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego MASTERCARD OFF CAMERA w Krakowie. Oprócz Macieja Zakościelnego filmy będą oceniać: producentka Katarzyna Sarnowska, reżyser Tadeusz Łysiak oraz krytyk Michał Oleszczyk.

W konkursie przewidziano nagrody: 10 tys. złotych za pierwszej miejsce, 2 tys. za drugie i 1 tys. za trzecie.

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl