Sześć rozbitych aut na Trasie Siekierkowskiej, zamknięty wiadukt i duże utrudnienia

Zespół polskich naukowców ponownie przyjrzał się mumii "ciężarnej" kobiety, która należy do Uniwersytetu Warszawskiego i jest prezentowana w Muzeum Narodowym. Stwierdzili, że to, co jeszcze niedawno uważano za płód w jej ciele, to kilka zawiniątek, najprawdopodobniej ze zmumifikowanymi organami. Wyjaśniają, z czego mógł wyniknąć błąd.