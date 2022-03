Z lombardu zniknęła złota biżuteria. Po latach policjant rozpoznał podejrzanego na ulicy

czytaj dalej

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekonuje, że na Dworcu Centralnym i w punkcie informacyjnym dla uchodźców nie ma chaosu. - Faktem jest, że jest trudno wszystkim, a zwłaszcza uciekinierom z wojny. Ale to nie znaczy, że należy tutaj znaleźć kogoś, kto jest za to odpowiedzialny. Odpowiedzialny za to jest rosyjski agresor - zaznaczył. Zarządca obiektu zapowiedział w poniedziałek zmiany, które mają polepszyć sytuację osób uciekających przed wojną oraz wolontariuszy.