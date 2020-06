Wślizg pod bramką, a później kradzież. Wszystko nagrała kamera

23-latek wślizgnął się do sklepu pod niedomkniętą bramką, spakował do plecaka perfumy i uciekł - twierdzi policja i publikuje nagranie z monitoringu. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z wolskich centrów handlowych. Jak podaje policja, po godzinie 22.00 23-letni mężczyzna wślizgnął się do sklepu z kosmetykami pod niedomkniętą bramą. Całe zdarzenie nagrała kamera, a o sprawie zostali powiadomieni policjanci. - Straty zostały oszacowane na kwotę ponad czterech tysięcy złotych. Jak wynika z ustaleń, sprawca wszedł do sklepu pod niedomkniętą bramą. Z półki z męskimi perfumami zabrał dziesięć flakonów i schował je do torby, po czym wyszedł ze sklepu w ten sam sposób. Liczył, że po godzinie 22 nikt go nie zauważy – przekazuje Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej komendy.