W trakcie jednej kradzieży grozili ochroniarzowi nożem, a przy drugiej pobili pracownika sklepu

W Warszawie drastycznie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików widzianych na ulicach. - To nie jest tak, że dziki przychodzą do miasta, bo wycinamy lasy. Te zwierzęta często lasu w ogóle nie widziały. One po prostu mieszkają w mieście - wyjaśnia Andżelika Gackowska, wicedyrektorka Lasów Miejskich.