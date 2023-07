Ukradł pieniądze z kościoła św. Anny. Strażniczki miejskie ruszyły w pościg

Po południu w piątek, 14 lipca, do strażniczek patrolujących okolice Starego Miasta podbiegł ksiądz, który poinformował, że chwilę wcześniej okradziono kościół św. Anny. Duchowny dokładnie opisał złodzieja, którego widział na podglądzie z monitoringu i wskazał kierunek, w którym mężczyzna poszedł po wyjściu z kościoła.

Strażniczki ruszyły we wskazaną stronę i po chwili zauważyły człowieka odpowiadającego opisowi. Jak wskazała w komunikacie straż miejska, funkcjonariuszki wezwały mężczyznę do zatrzymania się, lecz ten rzucił się do ucieczki. Na placu Zamkowym, po krótkim pościgu, sprawca został obezwładniony i ujęty.