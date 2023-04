"Starszy stał i pilnował, młodszy wycinał katalizator ręczną szlifierką kątową"

"Chciał się wkomponować w architekturę miejsca"

- Mundurowi pojawili się w tym miejscu w kilka minut. Na ich widok sprawcy przerwali swoją pracę i próbowali uciec. Jeden z mężczyzn "chcąc się wkomponować w architekturę miejsca", położył się pod drzewem, myśląc, że policjanci go nie zauważą. Po kilku minutach w ich rękach był też drugi sprawca kradzieży. Obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani. Wylegitymowani mężczyźni w kieszeni spodni mieli nożyki do obcinarki elektrycznej, służące do wycinania katalizatorów - opisuje Iwona Kijowska, oficer prasowa mokotowskiej policji. - W bliskiej odległości od zaparkowanych pojazdów, policjanci znaleźli sześć wyciętych katalizatorów oraz podnośnik. Ustalili, z których pojazdów pochodzą wycięte katalizatory i skontaktowali się z ich właścicielami - dodała.