Kradli nawet 10 aut tygodniowo. "Lala" i "Góral" zatrzymani w zasadzce

Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzieże samochodów. Mężczyźni wpadli w momencie, kiedy skradziony samochód próbowali przeprowadzić do dziupli w okolicach Wołomina.

Od kilku miesięcy policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji pracowali nad zatrzymaniem dwóch czynnych złodziei, działających w Warszawie.

"Według ustaleń policjantów, każdego tygodnia usytuowani najwyżej w hierarchii złodziei samochodowych mężczyźni w wieku 38 i 49 lat kradli nawet do 10 samochodów z warszawskich parkingów. Były to najczęściej pojazdy marek japońskich i koreańskich, które bezpośrednio po kradzieży trafiały do dziupli w okolicach Wołomina, gdzie były demontowane na części. Przestępcy byli na tyle zuchwali, że kradzieży tych dokonywali w biały dzień" - podaje KSP w komunikacie.