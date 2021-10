Zaniepokoiły ją dziwne dźwięki dochodzące ze ściany. Otworzyli drzwiczki i znaleźli uciekiniera

Prawdopodobnie uciekł z hodowli

Został bezpiecznie odłowiony i przetransportowany do Centrum CITES na terenie warszawskiego ZOO. "Specjaliści potwierdzili, że jest to krab tęczowy, często spotykany w hodowlach. I prawdopodobnie właśnie z takiej hodowli uciekł" - zaznaczył Jerzy Jabraszko z biura prasowego straży miejskiej.

Krab tęczowy (Cardisoma armatum lub Cardiosoma armatum, inna nazwa: krab trójkolorowy) – zamieszkuje północno-zachodnią, nadmorską cześć Ameryki Południowej (Brazylia, Surinam, Gujana, Wenezuela) oraz Morze Karaibskie z występującymi na nim wyspami i podzwrotnikowe regiony Oceanu Atlantyckiego. Krab zaliczany jest do drapieżników, chociaż dla ludzi nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. W warunkach domowych żyje do sześciu lat, w naturalnym środowisku nawet do 10 lat. Co ciekawe, w ciągu życia wymienia swój pancerz do 20 razy i za każdym razem osiąga większe rozmiary ciała.