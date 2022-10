Spotkanie Morawiecki - Trzaskowski. "Trzeba zapewnić takie ceny energii, które pozwolą nam przetrwać ten kryzys"

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się w czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby rozmawiać o cenach energii i dystrybucji węgla przez samorządy. - Ustalenia polegają na tym, że węgiel będzie dostarczany na składowiska w pobliżu miast, później my pomożemy w dostarczeniu go samym mieszkańcom - powiedział Trzaskowski.

Chwilę przed godziną 10 Trzaskowski pojawił się przed KPRM. Spotkanie - w przeciwieństwie do poprzednich, grupowych wizyt samorządowców - miało charakter indywidualny. Według przedstawicieli ratusza uzasadniony, ponieważ Warszawa jako gmina zdecydowanie większa, ma proporcjonalnie inne potrzeby.

"Trwa spotkanie przedstawicieli rządu z prezydentem Warszawy @trzaskowski_, który przybył do #KPRM na zaproszenie premiera @MorawieckiM. Celem spotkania jest objaśnienie projektów ustaw dot. cen energii i dystrybucji węgla oraz wypracowanie odpowiedniego modelu operacyjnego" - podała na Twitterze KPRM.

Węgiel dostarczany na składowiska w pobliżu miast

Prezydent Warszawy po rozmowie z premierem przyznał, że wojna mająca wpływ na sytuację energetyczną w Polsce trwa już od wielu miesięcy i ubolewa nad tym, iż rząd w tym czasie nie przygotował się na jej następstwa. - Dla nas najważniejsza jest kwestia pomocy obywatelom. Od samego początku o tym mówiliśmy, że jeżeli rządzący ten obowiązek na nas będą próbowali narzucić, to mimo, że nie zgadzamy się z filozofią, trzeba pomagać ludziom - powiedział samorządowiec.

Rafał Trzaskowski zaznaczył, że w Warszawie akurat nie jest to problem palący - pieców w mieście jest około 4 tys. - ale zapewnił, że wszyscy otrzymają pomoc. - Myśmy jako samorządowcy podczas spotkania wtorkowego, na komisji wspólnej, ale również dzisiaj z panem premierem rozmawiałem o konkretnych rozwiązaniach. Przede wszystkim o kwestiach transportu węgla z portów, za który my nie możemy odpowiadać. Te ustalenia polegają na tym, że ten węgiel będzie dostarczany na składowiska w pobliżu miast, później my pomożemy w dostarczeniu go samym mieszkańcom. Rozmawialiśmy też o kwestiach ceny, kwestiach prawnych - wymieniał prezydent stolicy.

"Najważniejsze, żeby zagwarantować cenę"

Politycy rozmawiali też o wysokich cenach energii. Trzaskowski przekonywał, że pomoc obywatelom powinna pośrednio odbywać się poprzez pomoc samorządom. - Trzeba wszystkim jednostkom, za które samorząd odpowiada, czyli szpitalom, szkołom, transportowi publicznemu, wodociągom i innym zapewnić takie ceny, które pozwolą nam w kolejnych latach przetrwać ten kryzys. Bo jak państwo wiecie, te ceny absolutnie szaleją. Notabene ustalenie gwarantowanej ceny energii też będzie miało pozytywny wpływ na inflację - uważa samorządowiec.

Warszawa zaciska więc pasa i podejmuje "wysiłek oszczędnościowy". Ratusz obecnie kalkuluje jak dużo będzie w stanie zaoszczędzić. Cel maksimum - 20 proc., jednak sam Trzaskowski przyznaje, że może być on trudny do osiągnięcia, szczególnie w takich gałęziach jak na przykład transport publiczny. - Zrobimy wszystko, żeby te oszczędności były jak największe, ale też sensowne. Żeby się one nie odbiły negatywnie na poziomie naszych usług czy na życiu mieszkańców - zaznacza.

Ostatecznie kluczowa w kalkulacjach - w ocenie Rafała Trzaskowskiego - będzie ustalona odgórnie cena energii. - Najważniejsze jest to, żeby zagwarantować cenę. Jeżeli rządzący chcą ją zagwarantować w inny sposób niż poprzez zrezygnowanie z VAT-u, to jestem w stanie takie rozwiązanie rozważyć. Najważniejsze, żeby cena była jak najmniejsza, żeby marże były niewysokie, albo żeby w ogóle ich nie było. Wtedy cena będzie jak najlepsza dla odbiorców końcowych, którzy korzystają z tych usług, które zapewnia samorząd - skonkludował prezydent Warszawy.

Trwają prace nad ustawą

Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku: "Wielokrotnie mówiłem, że harmonijna współpraca rządu i samorządu jest gwarantem rozwoju. Miasto Stołeczne Warszawa nie jest tu wyjątkiem. Dziś spotkałem się z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim, by ponad politycznymi podziałami omówić działania związane z walką z kryzysem energetycznym dla dobra Polski i Polaków". O zaproszeniu prezydenta stolicy do KPRM szef rządu informował w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia. "Zapraszam go bardzo serdecznie, bo mogę mu wyjaśnić, na czym polegają te nasze dwie ustawy (dotyczących cen energii oraz dystrybucji węgla - PAP) i myślę, że - tak jak inni samorządowcy - zobaczy, że jest tu szereg bardzo dobrze przygotowanych przepisów, które mają służyć mieszkańcom" - mówił Morawiecki. Obecnie rząd pracuje nad przepisami odnośnie cen energii, które w założeniu mają wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększyć się ma też pomoc dla gospodarstw domowych. W środę premier wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a we wtorek spotkał się z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Na obu spotkaniach omawiano założenia obu projektów ustaw. Po środowym posiedzeniu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że Komisja Wspólna pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty. Samorządowcy zgłosili do nich swoje uwagi. Jak zapowiedział wiceminister, rząd przyjmie projekty w najbliższych dniach, aby w przyszłym tygodniu mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu.

Autor:ib/r

Źródło: tvn24.pl/PAP