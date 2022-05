Koszykarze Polonii awansowali do 1. ligi. Nie przegrali ani jednego meczu w sezonie

Zawodnicy KKS Polonii Warszawa wygrali wszystkie 36 spotkań w mijającym sezonie. W rewanżowym meczu półfinału play off pokonali w Katowicach AZS AWF Mickiewicz Romus 92:88, co zapewniło im awans do Suzuki 1. ligi (drugi poziom rozgrywkowy).

Podopieczni trenera Andrzeja Kierlewicza jako jedyny zespół we wszystkich centralnych rozgrywkach koszykarskich sezonu 2021/22 nie przegrali żadnego meczu.

Pierwszy półfinałowy mecz poloniści wygrali w Warszawie 100:76. Sobotnie, drugie spotkanie w Katowicach było jednym najtrudniejszych w całych rozgrywkach. Najwięcej punktów dla "Czarnych Koszul" zdobyli w nim Adam Linowski - 22, Patryk Pełka i Patryk Gospodarek - po 21 oraz kapitan zespołu Marcin Dutkiewicz - 13. Linowski, Pełka i Dutkiewicz to zawodnicy mający za sobą grę w drużynach ekstraklasy, co stanowiło o sile ekipy z Konwiktorkiej w całym sezonie.

"Spotkanie było bardzo wyrównane"

Do rozegrania w 2. lidze pozostał Polonii jeszcze finał play off z Eneą Basket Poznań, która w półfinale wyeliminowała 2-0 Polonię Bytom, ale sprawa awansu jest już przesądzona, gdyż na drugi poziom rozgrywek awansują w tym roku trzy zespoły, a więc także lepszy z dwóch pokonanych w sobotę.

- Dzisiejszy mecz był wspaniałym widowiskiem. Zespół z Katowic postawił niesamowicie trudne warunki. Spotkanie było bardzo wyrównane, przez co też to zwycięstwo i awans jeszcze lepiej smakują. Sezon się jeszcze nie skończył i oczywiście walczymy dalej. Zależy nam na pierwszym miejscu. Dzisiaj możemy docenić olbrzymią pracę całego zespołu, trenera Andrzeja Kierlewicza, dyrektora sportowego Tomasza Jaremkiewicza, całego sztabu szkoleniowego, bo bilans drużyny mówi sam za siebie - powiedział PAP Jakub Górski, przewodniczący rady nadzorczej i współwłaściciel KKS Polonia.

- Istotne jest, że udało się zbudować ją pod kątem sportowym, bo nie tylko dużo od siebie dają ci zawodnicy, którzy przyszli do Polonii, ale udało się wkomponować w zespół młodzież, która z meczu na mecz gra coraz lepiej. To jest na pewno sukces sztabu i dobry prognostyk na przyszłość. Czujemy się mocni pod względem sportowym i mamy profesjonalny zespół ludzi. To pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość - dodał Górski.

Awans rok po reaktywacji koszykarskiej Polonii

Awans to wielki sukces drużyny reaktywowanej przed niespełna rokiem. Przy okazji reaktywacji, władze klubu deklarowały, że na stulecie polonijnej koszykówki w 2025 roku, zespół włączy się do walki o mistrzostwo Polski. Póki co tę walkę prowadzi lokalny rywal - Legia Warszawa. To jedyny reprezentant Warszawy w Energa Basket Lidze Mężczyzn. W poniedziałek legioniści będą walczyć w hali na Bemowie o awans do finału z Anwilem Włocławek. Dwa pierwsze mecze wygrali, gra toczy się do trzech zwycięstw.

Z kolei w Energa Basket Lidze Kobiet zagrają w przyszłym sezonie polonistki. Koszykarki z Konwiktorskiej wróciły do elity po 21 latach.

Miasto planuje wybudować koszykarzom i koszykarkom Polonii nową halę. Czytaj więcej>>>

