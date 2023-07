Kosztowny tramwaj do Dworca Zachodniego. Najtańsza oferta przekracza budżet o blisko 70 milionów złotych

czytaj dalej

Płyta zespołu Sorry Boys "Moje serce w Warszawie" powstała na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Swoją premierę miała w piątek, 21 lipca, podczas koncertu w parku Wolności. - Chcielibyśmy zabrać państwa w podróż od lata 1944 roku do dzisiejszej Warszawy, w której żyjemy, pięknej, kwitnącej, tego Feniksa z popiołów - powiedziała Bela Komoszyńska, wokalistka Sorry Boys.