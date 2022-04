Dzielnica chciała szkoły, ratusz dał zgodę na kościół. Kolegium odwoławcze podważyło podział gruntu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję ratusza dotyczącą podziału działki na Odolanach, gdzie miała powstać nowa szkoła. Urzędnicy wydali zgodę na budowę kościoła na tym terenie, co zdaniem SKO, było wbrew interesowi społecznemu. Sprawę opisała "Gazeta Stołeczna".

Sprawa dotyczy działki przy ulicy Grodziskiej w rejonie skrzyżowania z Sowińskiego. Mieszkańcy Odolan od lat zabiegali, by w tym miejscu powstała szkoła - inwestycja niezwykle potrzebna ze względu na szybki rozwój nowych osiedli mieszkaniowych w okolicy. Wolscy urzędnicy byli przychylni temu pomysłowi, lecz działka okazała się problemowa ze względu na kolidujące z budynkiem linie wysokiego napięcia.

Kolizja z infrastrukturą energetyczną spowodowała odsunięcie inwestycji w czasie. Urzędnicy postanowili w pierwszej kolejności wybudować nową szkołę przy Karlińskiego, tymczasem Rada Warszawy wydała w 2018 roku zgodę na podział geodezyjny działki i oddanie jej części kurii warszawskiej. Miała to być rekompensata za grunty odebranie Kościołowi po wojnie. Rok później urząd miasta - wbrew władzom dzielnicy - podzielił teren i wydał tzw. wuzetkę, czyli decyzję o warunkach zabudowy dla kościoła.

Co dalej z "wuzetką" na budowę kościoła na Odolanach?

Decyzję SKO skomentował wiceburmistrz Woli Adam Hać. - Podział geodezyjny musi być zgodny z planem zagospodarowania. A jeśli go nie ma, to z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. I to z oboma - i dla kościoła, i dla szkoły, a nie tylko z jedną z nich, jak zrobiono w tym przypadku - powiedział "Stołecznej". - Decyzja SKO nie podważa samej "wuzetki" dla kościoła, ale w praktyce trudno sobie wyobrazić zgodność podziału działki z obydwoma "wuzetkami" - dodał.