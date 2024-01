Kości na budowie drugiej linii metra

Odkrycie archeologiczne na budowie drugiej linii metra. - Po słoniu leśnym na Woli czy prażubrach na Bródnie, spod ziemi na Bemowie wyłoniły się kości, które – według pierwszych ocen – należą do koni. Niewykluczone, że konie te żyły kilkaset lat temu - poinformowali we wtorek urzędnicy.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to kości konia lub kilku koni (11 dużych i kilka mniejszych fragmentów kości długich i łopatka). Możliwe, że zwierzę lub zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem – co oznaczałoby, że służyły wojskowym" - poinformowali urzędnicy.