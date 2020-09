Koronawirus u ucznia śródmiejskiego liceum. Szkoła nie dostała zgody na zdalne nauczanie

Wniosek o zgodę na wprowadzenie zdalnego trybu nauczania przygotowała dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej przy Hożej. Ma on związek z potwierdzeniem koronawirusa u jednego z uczniów.

"Nieadekwatne rozwiązanie"

Na stronie placówki opublikowane zostało oświadczenie, do którego załączono decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Czytamy w niej, że "proponowane rozwiązanie jest nieadekwatne do ustaleń dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z którym dodatni wynik testu na Covid-19 stwierdzono wyłącznie u jednego ucznia, nie zaś u większej liczby osób, co uzasadniałoby pełne przejście na zdalny tryb nauczania".