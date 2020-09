23 budowniczych metra na Bemowie zakażonych koronawirusem. Nie ma komu obsługiwać tarczy TBM

Jak dodał, w piątek zdecydowano, by przebadać całą załogę pracującą na kontrakcie na Bemowie. Testy - z zachowaniem reżimu sanitarnego wymagającego między innymi podziału pracowników na grupy - wykonano w sobotę. Łącznie przebadano 200 osób. Z tej grupy zakażonych okazało się 19 osób, co łącznie daje 23 potwierdzone przypadki.

Musieli zatrzymać tarczę

W związku z sytuacją, w sobotę około godziny 7 pracująca na Bemowie tarcza TBM została zatrzymana. - Musieliśmy mieć pewność, że wszyscy pracownicy są zdrowi - podkreślił rzecznik firmy. Tarcza wznowiła drążenie w środę o godzinie 10.30 - udało się przemodelować załogę tak, by wystarczyło pracowników do jej obsługi.

- Druga z tarcz, która miała wystartować w poniedziałek, nie wystartowała i nie wystartuje. Nie jesteśmy w stanie w związku z tymi zachorowaniami skompletować pełnej załogi - powiedział Sawicki. W rozmowie z tvnwarszawa.pl wyjaśnił, że na razie nie wiadomo kiedy tarcza mogłaby wrócić do pracy: - Najważniejsze są dla nas obecnie trzy rzeczy: zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych pracowników, ich rodzin i bliskich, zapewnienie obsady do tarcz już pracujących, bo one nie powinny zatrzymywać się na dłużej, a dopiero w trzeciej kolejności powrót do drążenia.