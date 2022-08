Wąskie gardło na zjeździe z Południowej Obwodnicy Warszawy. Drogowcy zapowiadają zmiany

Właśnie tuż po oddaniu tunelu do użytku po raz pierwszy zauważyliśmy, że na zjeździe z POW do Lublina tworzą się korki . W Wigilię na prawym pasie jezdni, już na wysokości oddalonego o pięć kilometrów węzła Patriotów, tworzył się zator. Do podobnych sytuacji dochodzi teraz systematycznie, a skala utrudnień rośnie przy okazji długich weekendów.

Wąskie gardło na węźle Lubelska

Z obserwacji naszych reporterów wynika, że przyczyną korków jest tak zwane wąskie gardło na zjeździe. Kierowcy jadący od strony Wilanowa mają do dyspozycji trzy pasy ruchu. Przed węzłem Lubelska pojawiają się dodatkowe dwa pasy do skrętu w prawo, ale już na samym węźle jadący w kierunku Lublina mogą korzystać tylko z jednego pasa ruchu.

Drogowcy chcą stworzyć dodatkowe pasy na łącznicach

Zapytaliśmy, na jakim etapie znajduje się to przedsięwzięcie. - Przygotowujemy dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który wykona projekt i zrealizuje prace w terenie - poinformowała nas Tarnowska. - Założeniem projektu jest, by kierowcy mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu na łącznicach: z S2 na S17 w stronę Lublina, a także z S17 na S2 w stronę Warszawy -zaznaczyła.