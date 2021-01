Koralowce z Malediwów w bagażu turystki. "Oświadczyła, że rafę zebrały dzieci na plaży"

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli 27 fragmentów rafy koralowej w bagażniku turystki wracającej z Malediwów. O wymiarze kary dla kobiety zdecyduje sąd.

Jak informuje Izba Administracji Skarbowej turystka - Czeszka - przyleciała do Warszawy z rodziną, z Malediwów. Została wytypowana do standardowej kontroli, kiedy opuszczała lotnisko korytarzem "zielona linia - nic do zgłoszenia". "Funkcjonariusze Działu Granicznego Realizacji znaleźli w jej bagażu fragmenty rafy koralowej. Na przywóz takich 'pamiątek' zatrzymana nie posiadała zezwolenia" - czytamy w komunikacie urzędu.