Kopalnia kryptowalut odkryta w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Policjanci w mieszkaniach pracowników

Na zlecenie prokuratury policjanci weszli do mieszkań dwóch byłych pracowników firmy odpowiadającej za serwis techniczny budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyniku działań mundurowych zabezpieczono „urządzenia elektroniczne". Przeszukania miały związek z odkryciem w siedzibie sądu komputerów wykorzystywanych przy transakcjach kryptowalutami.

Śledztwo prokuratury, sprawa w ABW

W dalszej części wiadomości do naszej redakcji sędzia Marciniak zapewnił, że „zdarzenie to nie wywołało skutków w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym".

- Postępowanie zostało wszczęte z art. 278 par. 5 Kodeksu karnego, czyli w sprawie kradzieży energii elektrycznej. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nie przedstawiono nikomu zarzutów – informował na początku listopada prokurator Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Według naszych ustaleń opinia biegłych jeszcze nie trafiła do prokuratury, w sprawie w dalszym ciągu nie przedstawiono nikomu zarzutów.

Dotarliśmy też do nieoficjalnych, wstępnych obliczeń, z których wynika, że same urządzenia pobierały prąd o wartości od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.