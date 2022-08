Policjant drogówki podpowiada, jak sprawdzić stan autobusu przed wakacyjnym wyjazdem

Po sobotnim wypadku polskiego autobusu z pielgrzymami w Chorwacji wiele osób zadaje sobie pytanie, jak upewnić się przed wyjazdem, czy czeka nas podróż sprawnym pojazdem. O tym, co możemy zrobić na własną rękę, gdzie szukać informacji i jakie służby prosić o pomoc opowiadał we "Wstajesz i weekend" w TVN24 podkomisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak wnioskować o kontrolę autobusu przed wyjazdem?

Przed wakacyjnym wyjazdem każdy ma prawo prosić o kontrolę autobusu. - Jeżeli wysyłamy nasze dziecko na kolonie możemy zwrócić się z prośbą do policjantów lub do inspekcji Transportu Drogowego o sprawdzenie takiego autokaru. Policjanci ruchu drogowego, posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie kontroli takich pojazdów, sprawdzą przede wszystkim stan techniczny pojazdu, jego wyposażenie oraz uprawnienia osoby kierującej i jej stan trzeźwości - wyjaśnił Kurczyk.

Podpowiedział też, że Biuro Ruchu Drogowego KGP przygotowało specjalny wykaz punktów, gdzie prowadzone są kontrole autobusów . Zainteresowani znajdą tam także informacje o tym, z jaką jednostką policji należy skontaktować się, by wnioskować o kontrolę. - Prosimy, aby w miarę możliwości informacje o planowanym wyjeździe były przekazywane z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby można się było do tej kontroli przygotować - zaapelował policjant.

Policja: stan techniczny autobusów jest dużo lepszy niż kilkanaście lat temu

Według policji coraz rzadziej zdarza się, by przewoźnicy wysyłali na trasy autobusy nienadające się do bezpiecznej jazdy. - Zdecydowanie stan techniczny jest dużo lepszy niż kilka, czy kilkanaście lat temu. Obecnie, jak podaje Inspekcja Transportu Drogowego, około czterech procent kontroli kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, z czego tylko jeden procent to tak zwany fatalny stan - poinformował Kurczyk.

- Autobusy są bezpiecznie. To wynika choćby z tego, że sami przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność zwracają na to uwagę, a by ich pojazdy były w bardzo dobrym stanie technicznym. Wynika to z bardzo prostej matematyki. Jeżeli dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, automatycznie uniemożliwia to zrealizowanie konkretnej umowy. Konieczne jest pozyskanie nowego autobusu, wszystko wydłuża się w czasie i ewentualnie może wiązać się z różnego rodzaju karami, dodatkowym nakładem finansowym - wskazał.