Ratusz skontrolował Szkołę w Chmurze i wytknął nieprawidłowości. Dyrektorka odpowiada: to polityczna gra

Miasto już kilka razy alarmowało, że po zmianie prawa oświatowego, które ułatwiło edukację domową, liczba dzieci uczących się w wirtualnych placówkach dynamicznie rośnie, a koszty, jakie ponosi w związku z tym ratusz, są nieadekwatne do jakości edukacji.

Kontrola ratusza dotyczyła wykorzystania dotacji oświatowej za 2021 rok przez Szkołę w Chmurze, placówkę specjalizującą się w tzw. edukacji domowej. Z protokołu kontroli udostępnionego PAP przez ratusz wynika, że Szkoła w Chmurze uzyskała 2 469 727 złotych dotacji budżetowej. Być może ponad połowę tej kwoty będzie musiała zwrócić. Część to - zdaniem miasta - tzw. dotacja niewykorzystana: ponad 20 procent z powodu nieprzedłożenia dokumentów finansowych, a ponad 30 procent to dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Do wyników kontroli dołączono aż 14 załączników z różnymi nieprawidłowościami w rozliczeniach. Zastrzeżenia dotyczą wydatków ponoszonych na zakup niektórych usług, nieprawidłowości przy zatrudnianiu nauczycieli oraz w przepływach środków z rachunków bankowych.

Szkoła kwestionuje poprawność kontroli

Szkoła w Chmurze ma 14 dni, by zgłosić zastrzeżenia do raportu. Wiadomo już, że placówka kwestionuje poprawność kontroli. W odpowiedzi na pytania PAP dyrektorka tej szkoły Barbara Jędrusiak szczegółowo odniosła się do zarzutów.