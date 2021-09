Kontrola poselska w warszawskim pogotowiu: na 573 ratowników zaledwie sześciu jest zatrudnionych na etat

Na wtorkowej konferencji prasowej posłowie Lewicy Marek Rutka i Beata Maciejewska przedstawiali wyniki kontroli poselskiej w stołecznym pogotowiu. Rutka przekazał, że była to pierwsza taka kontrola w historii stołecznego pogotowia. - Wykazała szereg patologii. Nie dotyczą one tylko tej stacji pogotowia, ale kwestii systemowych, tego jak funkcjonuje ratownictwo medyczne w Polsce - podkreślił Rutka. Jak podał, w stołecznym pogotowiu pracuje 573 ratowników: - Współpracują z tą stacją na umowie cywilnoprawnej, zaledwie sześciu ratowników jest zatrudnionych na etat. Żaden z 70 pracujących tu lekarzy nie jest zatrudniony na etat. Oni wszyscy pracują na umowach cywilnoprawnych.

Rutka: godzina pracy LPR kosztuje 10 tys. zł, karetki kołowej - 125 złotych

Z powodu protestu ratowników od środy do wielu zdarzeń na terenie Warszawy i okolic wysyłane są śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegły piątek LPR lądował w ścisłym centrum Warszawy, na placu Konstytucji. - Minister powiedział, że nic złego się w zasadzie się nie stało, system zadziałał. To ja powiem, co się złego stało: godzina pracy śmigłowca ratunkowego to jest około 10 tysięcy złotych, a godzina pracy zespołu kołowego karetki pogotowia wyceniana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 125 złotych. 80 razy więcej kosztuje wykorzystanie śmigłowca ratowniczego - wyliczał Rutka.