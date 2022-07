CBA w Tramwajach Warszawskich. Kontroluje zakup nowych składów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego prowadzą kontrolę w Tramwajach Warszawskich. Pod lupą znalazł się zakup nowych składów od koreańskiego Hyundaia. Spółka podawała wcześniej, że to największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w Polsce i jedna z większych w Europie.

O działaniach CBA poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Początkowo napisał, że funkcjonariusze weszli w piątek rano do stołecznego ratusza oraz siedziby Tramwajów Warszawskich. Jak później sprostował "nie dziś, a kilka dni temu". "Chodzi o wielomilionowe zamówienia na tabor" - dodał.

Tramwaje Warszawskie: trwają czynności CBA

Przypomniał też, że w 2019 roku CBA prowadziło kontrolę przetargu na zakup nowych tramwajów. - Nie poinformowano nas wówczas o jakichkolwiek zastrzeżeniach do przeprowadzonego postępowania przetargowego - dodał.

O kontrolę zapytaliśmy również rzecznika ratusza Jakuba Leduchowskiego. Odesłał nas jednak z pytaniami do Tramwajów Warszawskich.

213 nowych tramwajów dla stolicy

Dostawy są podzielone na dwie części: w zamówieniu podstawowym Tramwaje Warszawskie kupiły 123 tramwaje, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych 90. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, buduje je za 1 miliard 825 milionów złotych netto. Wszystkie pojazdy w ramach zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do stolicy do końca 2022 roku, a te budowane w ramach opcji - do końca 2023 roku. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 285 milionów złotych.